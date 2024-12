Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruchserie, Körperverletzung, falsche Polizeibeamte, Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruchserie gesucht Am vergangenen Wochenende ereignete sich eine Serie von Einbrüchen in mehreren Ortschaften des Neckar-Odenwald-Kreises. In Seckach drangen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag in ein Einfamilienhaus im Fasanenweg ein. Über ein Kellerfenster verschafften sie sich Zutritt, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck in einem niedrigen dreistelligen Wert. In Buchen wurde in der Böhlitz-Ehrenberger Straße am Samstag zwischen 15 Uhr und 23.50 Uhr ein weiteres Wohnhaus Ziel eines Einbruchs. Die Täter brachen ein Fenster an der Gebäuderückseite auf, durchsuchten das Haus und stahlen Modeschmuck im Wert von etwa 1.000 Euro. Ebenfalls in Buchen verschafften sich Unbekannte am Samstag zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr Zutritt zu einem Haus in der Stettiner Straße, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Wert von rund 250 Euro. Auch in Walldürn wurde eingebrochen. Zwischen 15.15 Uhr und 20.05 Uhr gelangten Einbrecher am Samstag in der Breslauer Straße über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere eines Hauses. Sie stahlen Schmuck sowie ein elektrisches Haarstylinggerät. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Hardheim, in der Straße "Schießmauer". Dort verschafften sich die Täter, ebenfalls am Samstag, zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie entwendeten Schmuck, mehrere hundert Euro Bargeld sowie Geld aus den Spardosen der Kinder. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen geben können, sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden. Des Weiteren werden Geschädigte gebeten, unmittelbar nach Erkennen eines Einbruchs die Polizei zu informieren.

Walldürn: Zahlreiche Anrufe durch falsche Polizeibeamte Am Freitagnachmittag meldeten mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Walldürn Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten namens "Herr Weiß". Der Anrufer warnte vor Einbrechern und versuchte, persönliche Informationen zu erlangen. Alle Angerufenen erkannten glücklicherweise den Betrugsversuch und beendeten die Gespräche ohne dass es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Vermögensschaden kam. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei: - Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Neckarelz: Gefährliches Hindernis auf Fahrradweg - Zeugen gesucht Am Samstagabend stürzte ein 46-jähriger Radfahrer in Neckarelz auf dem Fahrradweg am Unteren Weinbergweg. Eine bislang unbekannte Person hatte dort zwischen 14.30 Uhr und 19.15 Uhr eine Eisenstange quer über den Weg verkeilt. Der 46-Jährige erkannte das Hindernis bei Dunkelheit zu spät, stürzte beim Bremsen und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Mosbach bittet um Hinweise: Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen hat, wird gebeten, sich unter 06261 8090 zu melden.

Obrigheim: Körperverletzung auf Neckarbrücke - Wer hat etwas gesehen? Am Sonntagabend, gegen 18.35 Uhr, wurde eine 61-jährige Frau auf der Neckarbrücke in Obrigheim von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Täter drückte sie unvermittelt ans Brückengeländer und schlug ihr mit der Hand ins Gesicht. Als ein Fahrzeug vorbeifuhr, ließ er kurz von der Frau ab, die daraufhin flüchten konnte. Der Angreifer rannte in Richtung Diedesheim davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: europäisches Erscheinungsbild, 30-40 Jahre alt, 1,80 - 1,90 Meter groß, dunkle Kleidung, dunkle Basecap nach hinten getragen. Die Frau erlitt leichte Gesichtsverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 entgegen.

Buchen-Hainstadt: Unbekannter beschädigt Reifen von Fahrzeugen - Zeugen gesucht In der letzten Woche wurden zwischen Dienstagabend und Freitagmorgen auf einem Firmenparkplatz im Zäunenweg in Hainstadt zwei Privatfahrzeuge mutwillig beschädigt. Der oder die unbekannten Täter drehten Schrauben in die Reifen der geparkten Fahrzeuge. Der Parkplatz grenzt an ein Wohngebiet, weshalb die Polizei darauf hofft, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Auch Aufnahmen von Überwachungskameras könnten hilfreich sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell