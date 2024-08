POL-MK: Geldbörse gestohlen - E-Bike-Diebstahl - Taschendieb

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben am Dienstagabend oder in der folgenden Nacht an der Ecke Glatzer Straße/ Honseler Bruch einen Roller gestohlen. Der Roller wurde am Morgen mit diversen Beschädigungen in 300 Metern Entfernung wiederentdeckt. An der Werdohler Straße war ein Dieb in der vergangenen Nacht ...

mehr