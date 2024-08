Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller gestohlen - Münzautomat aufgebrochen - Trödel gestohlen - Schäden an Schule

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend oder in der folgenden Nacht an der Ecke Glatzer Straße/ Honseler Bruch einen Roller gestohlen. Der Roller wurde am Morgen mit diversen Beschädigungen in 300 Metern Entfernung wiederentdeckt. An der Werdohler Straße war ein Dieb in der vergangenen Nacht (Dienstag auf Mittwoch) erfolgreicher und entwendete ein Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 867JEB. Die Polizei hat es zur Fahndung ausgeschrieben.

An einer Tankstelle in der Bräuckenstraße wurde in der Nacht zum Montag der Münzautomat einer SB-Waschanlage aufgebrochen. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist um 2.45 Uhr eine männliche, etwa 20 bis 35 Jahre alte und 1,75 bis 1,85 Meter große Person zu sehen. Sie trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose, einen Rucksack und helle Schuhe. Der Schaden übersteigt den Wert der Beute.

Unbekannte haben am Montag Trödel von dem Hinterhof eines Hauses Am Reckenstück gestohlen. Am Dienstag fuhr erneut ein Pkw auf den Hinterhof. Die beiden Insassen machten sich an dem Trödel zu schaffen, konnten aber von dem Eigentümer gehindert werden, etwas mitzunehmen.

An der Grundschuhe Wehberg wurde am Montagabend oder in der folgenden Nacht eine Scheibe eingeworfen. Außerdem besprühten Unbekannte eine Glastür mit Farbe. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell