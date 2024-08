Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb läuft der Polizei in die Arme

Halver (ots)

Am Dienstag ist ein Ladendieb beim Verlassen eines Geschäftes geradewegs einer Polizeistreife in die Arme gelaufen. Beim Verlassen des Ladens durch das Gate am Ausgang löste ein Mann den Diebstahl-Alarm aus. Die vorbeikommenden Polizeibeamten sprachen ihn an. Er versicherte zwar "Ich kein Zappzarapp." Die Beamten durchsuchten ihn trotzdem und zogen eine nicht bezahlte Jeans-Hose aus seinem Rucksack und ein Paar Schuhe. Die hatte er kurz zuvor in einem Schuhgeschäft in der Nähe gestohlen. Beide Geschäfte stellten Strafanträge. Da der 28-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, kassierten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell