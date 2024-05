Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall- rund 10.000 Euro Blechschaden (18.05.2024)

VS-Villingen (ots)

Etwa 10.000 Euro Blechschaden ist die Gesamtbilanz eines Verkehrsunfalls, den eine Autofahrerin am Samstag gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße 5709 Stumpenstraße verursacht hat. Eine 43-jährige Peugeot- Fahrerin war auf der K 5709 in Richtung Kappel unterwegs und bog an der Kreuzung zur Stumpenstraße nach links ab. Hierbei stieß die Frau mit einem Renault Clio einer 22-Jährigen zusammen, die ihr auf der K 5709 entgegenkam. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell