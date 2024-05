Ulm (ots) - Um 21.45 Uhr war ein Autofahrer auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs. Aus unbekannter Ursache verlor der VW Touareg an Leistung. Deshalb hielt der 36-Jährige bei Heidenheim auf dem Standstreifen an. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. ...

