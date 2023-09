Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Neuenburg am Rhein -- Zeugen nach Pkw-Aufbruch gesucht !

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Sachverhalt, der am heutigen Samstag, den 02.09.2023, angezeigt wurde:

Im Zeitraum vom 29.08.2023 / 12:00 Uhr bis 02.09.2023 / 12:45 Uhr machte sich unbekannte Täterschaft an einem VW-Bus/Wohnmobilumbau zu schaffen. Es wurde die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet.

Wem sind im oben genannten Zeitraum in der Saarengrünstraße in Neuenburg Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier in Müllheim, Tel. 07631 17880.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell