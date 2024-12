Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Jagwilderei, Wohnungseinbrüche & Unfälle

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Rehkopf in Eimer zurückgelassen

Am vergangenen Freitagnachmittag sorgte ein makabrer Fund auf dem Wanderparkplatz "Wiesenkelter" bei Bretzfeld für Aufsehen. Eine Frau entdeckte dort nach dem Abstellen ihres Autos einen Eimer, der den Kopf eines Rehs und Innereien enthielt. Daraufhin rief sie die Polizei. Der zuständige Jagdpächter konnte hierzu keine sachdienlichen Angaben machen weshalb zunächst von einer möglichen Jagdwilderei ausgegangen wird.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Verkehrsunfall

Vergangenen Freitagmittag, gegen 11.45 Uhr, war eine Frau mit ihrem VW auf der Hungerfeldstraße in Öhringen unterwegs. Hierbei übersah die 63-Jährige einen von der Freiherr-vom-Stein-Straße kommenden Opel, sodass es zum Unfall kam. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen bei circa 12.000 Euro.

Öhringen: Verkehrsunfall mit Sachschaden

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2.40 Uhr, kam es aufgrund einer Fehleinschätzung einer Mercedesfahrerin auf der Heilbronner Straße in Öhringen zu einem Verkehrsunfall. Die 26-Jährige schätzte beim Wenden auf der Fahrbahn die Entfernung eines versetzt hinter ihr fahrenden VW´s falsch ein. Die Vollbremsung des Unfallgegners war vergeblich, sodass es trotzdem zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf circa 8.000 Euro.

Schöntal-Oberkessach: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntagvormittag zwischen 11 Uhr, und Sonntagabend, 20.15 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Heidestraße in Oberkessach ein. Insgesamt erbeuteten der oder die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei weist eindrücklich darauf hin, dass im Falle eines Einbruchs umgehend die Polizei verständigt werden soll.

Wer im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter 07940 9400 zu melden.

Künzelsau-Gaisbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

In Gaisbach verschafften sich am Samstag, im Zeitraum von 15.10 Uhr bis 20.45 Uhr, Unbekannte Täter in der Reinhold-Würth-Straße über eine Kellertür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Bei dem Einbruch wurden sämtliche Schränke durchwühlt und Bargeld, sowie Schmuck im niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet.

Die Polizei weist eindrücklich darauf hin, dass im Falle eines Einbruchs umgehend die Polizei verständigt werden soll.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Kupferzell: Wer brach in das Einfamilienhaus ein?

Am Samstag drangen Einbrecher in der Emil-Kurtz-Straße in Kupferzell in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Unbekannten verschaffte sich zwischen 15.15 Uhr und 20.14 Uhr durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchwühlten nahezu alle Zimmer. Es wurden Bargeld und Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich entwendet.

Die Polizei weist eindrücklich darauf hin, dass im Falle eines Einbruchs umgehend die Polizei verständigt werden soll.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Schmierereien an mehreren Gebäuden

Im Zeitraum von letzten Freitag, 20 Uhr, bis Samstagvormittag, 11 Uhr, hat ein oder mehrere unbekannte Täter verschiedene Gebäude in Künzelsau mit schwarzer Farbe besprüht. Zu den beschmierten Gebäuden gehört unter anderen auch das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Künzelsau.

Wer im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Verunfalltes Auto, kein Fahrer in Sicht

Am Sonntagmorgen, gegen 6.35 Uhr, fiel einer Verkehrsteilnehmerin ein beschädigter Renault neben der Fahrbahn der B19 im Bereich der Abzweigung L1045 Kochertalstraße auf. Vor Ort konnte die Polizei einen verunfallten Renault feststellen, sowie ein umgefahrenes Verkehrsschild und einen beschädigten Baum. Vom Fahrer fehlte aber jede Spur. Nach ersten Ermittlungen konnte der Fahrer dann von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer musste im Krankenhaus zwei Blutproben abgeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell