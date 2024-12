Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand in Krankenhaus

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Brand in Technikräumen des Krankenhauses Buchen Am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, wurde ein Brand im Untergeschoss des Krankenhauses Buchen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort Batterien in einem Technikraum in Brand. Durch das Feuer kam es zu einem Ausfall der Telefon- und EDV-Anlage. Aufgrund dessen wurde die Notaufnahme des Krankenhauses geschlossen. Drei Patienten der Notaufnahme wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Glücklicherweise wurden nach aktuellem Stand keine Personen durch den Brand verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Sie ist weiterhin zur Brandwache im Krankenhaus zugegen. Der entstandene Sachschaden sowie die genaue Brandursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

