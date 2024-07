POL-PDLD: Schlägerei bei Veranstaltung

Edenkoben (ots) - In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli wurden in einem Gartengrundstück in der Etanger Straße in Edenkoben ca. 50 Feigen von einem Feigenbaum entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich, über eine Sandsteinmauer, Zugang zu dem Gartengrundstück und ernteten die Früchte ab. Hinweise auf den oder die Täter sind bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 063232-9550 oder unter ...

