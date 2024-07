Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 50.000EUR Schaden und fünf verletzte Personen

Bild-Infos

Download

Freimersheim (ots)

Am Montag, gegen 11:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der L507 und der L540 zu einem Zusammenstoß mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die 35-jährige Unfallverursacherin befuhr die L507, von Freisbach kommend in Fahrtrichtung Kleinfischlingen und musste auf Grund eines Stoppschildes anhalten. Als sie sodann den Kreuzungsbereich überqueren wollte, übersah sie den 82-jährigen Unfallgegner, der die L540 in Fahrtrichtung Freimersheim befuhr. In dessen Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle fünf Unfallbeteiligte, darunter auch ein sechs- sowie achtjähriges Kind, wurden verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die L540 war halbseitig für ca. 45 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell