Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim - Zeugen gesucht

Jockgrim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 19.07.2024 um 12:30 Uhr, bis Montag, dem 22.07.2024 um 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in Jockgrim.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt in das Innere des Gebäudes. Entwendet wurde nichts, es entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in Jockgrim war bereits Mitte Juni Ziel von Einbrechern. Wie im obigen Fall gelangten die Täter über den Hintereingang in das Gebäude und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines dreistelligen Betrages. Die Tatzeit kann in diesem Fall auf den Zeitraum von 14.06.24 bis 17.06.2024 eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau, Rufnummer 06341-287-0, in Verbindung zu setzen. Hinweise können unter kilandau.k45.germersheim@polizei.rlp.de auch direkt per E-Mail an die Polizei übermittelt werden.

