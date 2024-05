BPOLD-B: Bilanz vom Pfingstwochenende: Mehrere unerlaubte Einreisen festgestellt

Berlin - Treptow-Köpenick (ots) - Am späten Donnerstagabend nahmen zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei in Friedrichshagen drei Graffitisprayer vorläufig fest, die kurz zuvor eine S-Bahn großflächig besprüht haben. Gegen 22 Uhr meldete die Deutsche Bahn AG der Bundespolizei, dass sich Personen in der Zugbildungsanlage Friedrichshagen befinden sollen, die Beschmierungen an einer S-Bahn der Linie 3 vornahmen und ...

