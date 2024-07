POL-PDLD: Feigendiebstahl

Jockgrim (ots) - Wie gestern bekannt wurde, wurden vergangenes Wochenende mehrere Schrebergartenhäuser in Jockgrim in der Kleingartenanlage "Schemmel" an der Wörther Straße aufgebrochen. Bei einigen Gartenlauben gelang es den Tätern gewaltsam ins Innere zu kommen, bei anderen blieb es beim Versuch. Was die Täter suchten und was genau entwendet wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Geschädigte sollen sich ...

