Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brände und Unfälle mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Brackenheim-Stockheim: Wohnungsbrand

Weshalb am Montagmorgen in einer Wohnung in Stockheim ein Feuer ausbrach ist derzeit noch unklar. Gegen 9.25 Uhr wurde der Brand in der Pfarrstraße gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und diese löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Obersulm-Sülzbach: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich am Montagabend unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Sülzbach. Gegen 18.30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Taubenflugstraße und durchsuchten im Anschluss alle Räumlichkeiten. Entwendet wurden ein niedriger dreistelliger Eurobetrag Bargeld sowie hochwertige Kleidungsstücke. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Lauffen am Neckar: Zeugen nach Brandstiftung gesucht Nachdem am Montagabend in Lauffen mehrere Brände gelegt wurden, sucht die Polizei zwei bisher unbekannte Jugendliche. Gegen 20 Uhr fielen einer Zeugin in der Charlottenstraße zwei männliche Jugendliche auf der Rückseite des dortigen Gymnasiums auf. Die beiden waren gerade dabei ein Insektenhotel anzuzünden. Das Feuer konnte durch eine zufällig im Gebäude anwesende Lehrkraft gelöscht werden, bevor die Flammen auf die Fassade des Schulgebäudes übergreifen konnten. Nur wenige Augenblicke später standen zwei Altpapiertonnen vor der Schule in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die beiden Jugendlichen, welche beim Erkennen der Zeugin in Richtung Spielplatz flüchteten, werden wie folgt beschrieben: Täter 1: - Circa 15 bis 17 Jahre alt - Circa 1,85 Meter groß - Schlank - Trug eine schwarze Weste mit rotem Kapuzenpullover darunter Täter 2: - Circa 15 bis 17 Jahre alt - Circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß - Normale Statur - Trug ein hellgrünes Oberteil Vermutlich entzündeten die beiden Tatverdächtigen zunächst das Papier in den Altpapiertonnen und anschließend das Insektenhotel. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den beiden Jugendlichen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Heilbronn-Böckingen: Ein Verletzter nach Brand Bei einem Brand in Böckingen wurde am frühen Dienstagmorgen eine Person verletzt. Gegen 2.20 Uhr löste die Brandmeldeanlage in dem Gebäude in der Neckargartacher Straße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Zimmer im 2. Obergeschoss bereits im Vollbrand. Das Haus wurde umgehend evakuiert. Die alarmiere Feuerwehr konnte die Flammen anschließend unter Kontrolle bringen. Nach dem Brand konnten die Bewohner des 1. und 3. Obergeschoss in das Gebäude zurückkehren. Das 2. Obergeschoss ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Eine Person wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch wie es zu dem Feuer kommen konnte ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell