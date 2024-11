Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241128-3- Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung am Bahnhof Neumünster

Neumünster (ots)

Am Nachmittag des 25. November 2024 wurde eine 23-jährige Frau am Bahnhof in Neumünster von einer Gruppe männlicher Jugendlicher angegriffen, nachdem sie einem jungen Mädchen zu Hilfe geeilt war. Die Polizei bittet das Mädchen und weitere Zeugen dringend, sich zu melden.

Am Montag, den 25. November 2024, kam es gegen 14:00 Uhr am Bahnhof in Neumünster zu einem Vorfall, bei dem eine Zwölfjährige von einer Gruppe männlicher Jugendlicher bedrängt wurde. Eine 23-jährige Frau schritt ein, um dem Mädchen zu helfen, und wurde daraufhin von den Jugendlichen angegriffen und geschlagen. Die Jugendlichen flüchteten anschließend.

Polizeibeamte der Bundespolizei in Neumünster trafen nur wenig später am Tatort ein, sammelten erste Hinweise zu den Jugendlichen und versorgten die Verletzte, bis ein Rettungswagen diese zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus brachte.

Im Rahmen der Fahndung nach den Jugendlichen konnten diese durch Polizeibeamte des 2. Polizeireviers Neumünster noch in der Innenstadt aufgegriffen werden. Der mutmaßliche Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ das bedrängte Mädchen die Örtlichkeit, nachdem die Jugendlichen von ihr abgelassen hatten. Sie soll anschließend in einen Bus der Linie 12 eingestiegen sein und weitergefahren sein. Die Polizei bittet das Mädchen und weitere Zeugen des Vorfalls am Bahnhof darum, sich bei dem 2. Polizeirevier Neumünster,Polizeistation Neumünster-West unter der Telefonnummer 04321-9451210 oder Email nms-west.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell