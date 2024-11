Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Aue

Wuppertal (ots)

Am Freitag (22.11.2024, 14:35 Uhr) erlitt eine Fußgängerin leichte Verletzungen, als sie versuchte, die Straße überqueren. Eine 32-Jährige war zu Fuß auf der Straße Aue unterwegs, als sie in Höhe der Sophienstraße die Fahrbahn überqueren wollte. Ein Autofahrer ließ die Fußgängerin die Fahrbahn passieren. Zeitgleich fuhr ein schwarzer Porsche an dem wartenden Auto vorbei und touchierte die 32-Jährige an der Hand. Bei dem Fahrzeugführer des Porsche handelt es sich um eine männliche Person. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zum Unfall oder zum Fahrer haben, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell