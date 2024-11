Polizei Wuppertal

POL-W: W Busfahrer verletzt - Polizei sucht Schläger

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (24.11.2024, 19:30 Uhr) erlitt der Fahrer (54) eines Linienbusses mehrere Verletzungen nachdem ein bislang Unbekannter mehrfach auf ihn einschlug. Der 54-Jährige wartete an der Endhaltestelle Markland neben seinem Fahrzeug, als ein bislang Unbekannter damit begann auf ihn einzuschlagen. Als der Busfahrer in Folge der Schläge zu Boden ging, trat der Täter weiter auf ihn ein. Dann flüchtete er in Richtung Schellenbeck. Der Schläger war dem Fahrer zuvor als Fahrgast aufgefallen, der im Bus eine Flasche Bier verschüttet hatte. Der Schläger ist circa 40 Jahre alt und 175 cm bis 180 cm groß. Er hatte sehr kurze Haare und eine kräftige Figur. Bei der Tatausübung trug er eine grüne Bomberjacke mit orangefarbenem Innenfutter, eine blaue Jeans und braune Schuhe. Er sprach mit einem osteuropäisch klingenden Akzent. Der 54-Jährige musste von einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

