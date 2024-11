Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241128-2- Einbruch in Rohbau - Werkzeug und Kabel entwendet

Todenbüttel (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum vom 16. bis zum 18. November 2024 in einen Rohbau in Todenbüttel eingebrochen. Dabei entwendeten sie Werkzeuge und Kabel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der genannten Zeitspanne unerlaubt Zugang zu dem Rohbau. Der Tatort befindet sich in einem Neubaugebiet am Ortsrand von Todenbüttel. Ziel des Einbruchs waren offenbar hochwertige Elektrowerkzeuge sowie größere Mengen an Kabeln, die mutmaßlich für den Weiterverkauf bestimmt sind. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wie auffällige Fahrzeuge oder Personen, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mittelholstein unter der Telefonnummer 04871-779280 zu melden. Hinweise können auch über die Onlinewache der Polizei Schleswig-Holstein eingereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell