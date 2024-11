Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bordesholm (ots)

Am Sonntag, den 24. November 2024, ist es in der Wilhelm-Stabe-Straße in Wattenbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach bisherigem Ermittlungs-stand verschafften sich unbekannte Personen zwischen 9:00 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter über ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Der genaue Schaden ist derzeit noch nicht abschließend beziffert. Die betroffenen Hausbewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause.

Die Polizei bittet Personen, die am Tatort oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Insbesondere könnten auffällige Fahrzeuge oder fremde Personen im Umfeld der Wilhelm-Stabe-Straße von Bedeutung sein. Auch Videoaufnahmen privater Überwachungskameras, die den Zeitraum abdecken, könnten wichtige Hinweise liefern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neumünster unter der Telefonnummer 04321 9450 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Philipp Feddersen

