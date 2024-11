Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241121-3-pdnms Neumünster Weihnachtsmarkt eröffnet - Tipps für eine sichere und störungsfreie Weihnachtsmarktzeit

Neumünster (ots)

Seit heute Morgen um 11 Uhr ist der Neumünsteraner Weihnachtsmarkt 2024 eröffnet. Wie auch in den letzten Jahren trägt die Neumünsteraner Polizei ihren Anteil dazu bei, dass unser Weihnachtsmarkt sicher und störungsfrei stattfinden kann. Dabei stehen wir im engen und fortlaufendem Austausch mit den zuständigen Kommunen, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten, Veranstaltern sowie Sicherheitsdienstleistern.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch in diesem Jahr das Geschehen im Bereich der Veranstaltungsflächen sowohl durch sichtbare Präsenz uniformierter Polizeibeamter als auch durch den Einsatz ziviler Einsatzkräfte verstärkt begleitet.

Weihnachtsmärkte sind als öffentliche Veranstaltungen vom Waffen- und Messerverbot (§ 42 Waffengesetz) umfasst. Auch im Personenfernverkehr ist das Mitführen von Messern verboten. Nehmt keine Messer oder sonstige Waffen mit zum Weihnachtsmarkt!

Sprecht uns gerne an! In Gefahrensituationen oder wenn Straftaten beobachtet werden, sollte immer 110 gewählt werden. Wir werden fortlaufend bewerten, ob Sicherheitsmaßnahmen angepasst werden müssen und stehen dazu in engem Austausch mit den Verantwortlichen.

Und hier noch ein paar Tipps :

- Ihr könnt mit sicherheitsbewusstem Verhalten einen Beitrag zu Eurer Sicherheit leisten - Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe leichter Möglichkeiten - Zum Schutz vor Taschendieben tragt Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei Euch, sondern verteilt sie in verschlossenen Innentaschen der Oberbekleidung - Führt nur so viel Wertsachen mit, wie Ihr braucht und lasst diese nicht unbeaufsichtigt stehen - Bleibt misstrauisch, wenn Ihr von Unbekannten angesprochen werdet - mit welchem Anliegen auch immer - Don´t drink and drive - nach dem Glühweingenuss das Auto stehen lassen! Das gilt ebenso für die Nutzung von Fahrrädern, Pedelecs, E-Scootern etc.

Ansonsten wünscht Euch die Polizei Neumünster jede Menge Spaß auf unserem Weihnachtsmarkt 2024.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

