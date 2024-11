POL-NMS: 241121-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Osterrönfeld gesucht

Rendsburg (ots) - Am 17.11.2024 zwischen 16.00 - 17.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Boelckestraße Höhe Nr. 66 in Rendsburg, der beschädigte Renault Clio stand ordnungsgemäß abgeparkt am Straßenrand. Als der 28 jährige Fahrer des Renault Clio gegen 17.30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass die gesamte Fahrerseite stark ...

