Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241119-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 17.11.2024 zwischen 16.00 - 17.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Boelckestraße Höhe Nr. 66 in Rendsburg, der beschädigte Renault Clio stand ordnungsgemäß abgeparkt am Straßenrand.

Als der 28 jährige Fahrer des Renault Clio gegen 17.30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass die gesamte Fahrerseite stark eingedellt war, weiter war ebenfalls die Seitenscheibe durch den Unfall zersprungen.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf das Verursacherfahrzeug machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell