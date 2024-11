Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241118-2-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach Einbrüchen in Gnutz und Elsdorf-Westermühlen gesucht

Gnutz / Elsdorf-Westermühlen, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Zwischen dem 14.11.2024, 15.00 Uhr und dem 15.11.2024, 16.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kurze Straße in Elsdorf-Westermühlen, hier ist zum Stehlgut noch nichts bekannt. Der oder die Täter hebelten im hinteren Bereich des Hauses ein Fenster auf und durchwühlten Schränke und Kommoden im gesamten Haus.

Im zweiten Fall wurde am 16.11.2024 zwischen 15.00-18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bäckerstraße in Gnutz eingebrochen.

Die Bewohner waren im Tatzeitraum nicht ortsanwesend, der oder die Täter hebelten auch in diesem Fall im rückwärtigen Bereich des Hauses ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Im Haus wurden wieder alle Räume nach Wertsachen durchsucht, es wurden aber wohl keine Wertgegenstände gestohlen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Rendsburg nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat in den beiden Fällen zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen machen können, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell