POL-NMS: 241115-1-pdnms Suche nach vermissten Alia-Sophie T. aus Gettorf weiterhin aktuell

Rendsburg (ots) - Verkehrsunfall in Rendsburg: Unfallfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort Rendsburg (ots) In der Nacht vom 08.11. auf den 09.11.2024 im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 10:00 Uhr ereignete sich in der Flensburger Straße in Höhe der Hausnummer 46 C ein Verkehrsunfall, bei dem ein VW Transporter beschädigt wurde. Der Unfallverursachende, mutmaßlich ...

mehr