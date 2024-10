POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Kollision zwischen Auto und Radfahrer fordert eine verletzte Person

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - In der Wambacher Straße in Kaldenkirchen kam es gleich zu zwei Einbrüchen in einer Firma. Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, dem 6. Oktober, zwischen 4 Uhr und 4:40 Uhr. Mindestens eine unbekannte Person gelangte gewaltsam in eine Lagerhalle und stahl dort einen Transporter. Am Folgetag, in der Nacht zu Montag, ...

