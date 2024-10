POL-VIE: Gestohlene Cannabispflanzen

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Am Samstagabend, den 05. Oktober, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Unfall in der Hauptstraße in Elmpt. Ein 24-jähriger Bulgare mit Wohnsitz in Niederkrüchten fuhr zur genannten Zeit in der Hauptstraße Richtung innerorts. Hier wollte er einen geparkten Pkw überholen und wechselte auf die linke Fahrbahnseite. Hierbei hat er den entgegenkommenden Pkw anscheinend übersehen. Er versuchte noch ...

