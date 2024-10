Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Nächte, zwei Einbrüche - Lagerhalle wird zweimal aufgebrochen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Wambacher Straße in Kaldenkirchen kam es gleich zu zwei Einbrüchen in einer Firma. Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, dem 6. Oktober, zwischen 4 Uhr und 4:40 Uhr. Mindestens eine unbekannte Person gelangte gewaltsam in eine Lagerhalle und stahl dort einen Transporter. Am Folgetag, in der Nacht zu Montag, dem 7. Oktober, kam es erneut zu einem Einbruch. Gegen 3:30 Uhr gelangte ebenfalls mindestens eine unbekannte Person gewaltsam in die Lagerhalle. Augenscheinlich wurde diesmal jedoch nichts entwendet. Ob die beiden Taten zusammenhängen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht daher nach Hinweisen. Haben Sie in den Tatnächten verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (861)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell