Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Werkstatt

Neuenhaus (ots)

In der Nacht zu Dienstag sind bislang unbekannte Täter zwischen 0.37 und 0.46 Uhr in eine Werkstatt an der Bahnhofstraße in Neuenhaus eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter jedoch keine Beute. Durch Beschädigungen an einem Tor sowie einer Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

