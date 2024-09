POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Dalum (ots) - In der Nacht vom 24. auf den 25. August kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Werbesäule eines Kiosks in Dalum an der Meppener Straße. Ein bislang unbekannter Täter trat gegen 00:35 Uhr mit dem Fuß gegen die Werbesäule und beschädigte diese. Dabei verletzte sich der Mann. Der Täter war in Begleitung eines anderen Mannes und einer Frau mit einem Hund. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen ...

