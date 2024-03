POL-PDNR: Diebstahl eines Weidezaungerätes

Linz am Rhein (ots) - Verkehrsunfälle Am Freitag, 01.03.2024, kam es im Zeitraum 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Bad Hönningen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte beim Rangieren in eine oder aus einer Parklücke einen parkenden Mitsubishi beschädigt und anschließend den Unfallort verlassen haben. ...

