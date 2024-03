Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

Verkehrsunfälle

Am Freitag, 01.03.2024, kam es im Zeitraum 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Bad Hönningen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte beim Rangieren in eine oder aus einer Parklücke einen parkenden Mitsubishi beschädigt und anschließend den Unfallort verlassen haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

Im Zeitraum 02.03.2024, 18:50 Uhr, bis 03.03.2024, 17:00 Uhr, wurde auf dem Schotterparkplatz der Grillhütte im Gerhardswinkel in Unkel ein parkender Pkw mutmaßlich durch aufgewirbelte Steine beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte auf dem Schotterparkplatz "Donuts" gedreht und hierdurch die Steine aufgewirbelt haben. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

In der Nacht vom 02.03.2024 auf den 03.03.2024 wurde in der Kasbachtalstraße in Kasbach-Ohlenberg ein am Fahrbahnrand parkender Pkw durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte von der Fahrbahn abgekommen sein und das parkende Fahrzeug seitlich gestreift haben. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

Straftaten

Im Zeitraum 01.03.2024, 20:00 Uhr, bis 02.03.2024, 14:30 Uhr, kam es am Parkplatz "Am Gestade" in Linz zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw. Durch einen unbekannten Täter wurde der Tankdeckel des beschädigten Fahrzeugs abgerissen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

Im Zeitraum 02.03.2024, 13:00 Uhr, bis 03.03.2024, 08:45 Uhr, kam es in der Michaelstraße in Vettelschoß zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein unbekannter Täter zerkratzte den Lack des beschädigten Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

Verkehrsüberwachung

Am Wochenende 01.03.2024 bis 03.03.2024 wurden durch die Polizei Linz an verschiedenen Stellen des Dienstgebietes stationäre Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten Kindersicherung sowie Überprüfung des Versicherungsschutzes von Kraftfahrzeugen mit Versicherungskennzeichen durchgeführt. Im Rahmen der zahlreichen Kontrollen wurden vier Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden nicht festgestellt.

Am Samstagabend, 02.03.2024, wurde hiesiger Dienststelle ein auf einem Grünstreifen neben der Landstraße stehender Pkw gemeldet. Der verantwortliche Fahrer konnte durch die entsandte Streife erheblich alkoholisiert auf dem Fahrersitz sitzend angetroffen werden. Dem Fahrer wurde wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig entzogen. Er muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

Am frühen Sonntagmorgen, 03.03.2024, wurde hiesiger Dienststelle gegen 02:45 Uhr eine stark alkoholisierte Person im Linzer Stadtgebiet gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Verantwortliche mit dem Pkw an der Örtlichkeit erschienen war. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt stellen.

Sonstiges

Am Freitagabend, 01.03.2024, meldete sich ein ehrlicher Finder bei hiesiger Dienststelle und übergab eine Fund-Geldbörse mit zahlreichen Dokumenten, Karten und etwa 400EUR Bargeld. Der Verlierer konnte erreicht werden und nahm seine Geldbörse bei der Polizei überglücklich in Empfang.

