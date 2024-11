Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241120-2-pdnms Zeugen und Beteiligte nach Hundebiss in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 14.11.2024 gegen 16.15 Uhr kam es zu einem Hundebiss im Eingangsbereich zum Rewe Markt im Kakabellenweg in Eckernförde, ein brauner größerer Hund, vermutlich Dobermann, biss einer 61 jährigen Frau in den Oberschenkel und verletzte diese dabei nicht unerheblich.

Auf Höhe des dortigen Bäckers befand sich eine Frau, die einen braunen größeren Hund an der Leine hielt, diese Hundehalterin unterhielt sich dort mit einer anderen Frau. Als die 61 jährige Geschädigte an dem Hund vorbeigehen wollte, biss dieser unvermittelt plötzlich in den Oberschenkel der Geschädigten.

Die 61 jährige Geschädigte fiel vor Schreck gegen einen dort vor Ort parkenden PKW und beschädigte diesen PKW dabei leicht.

Die Geschädigte gab daraufhin der Hundehalterin ihre Telefonnummer, diese gab an, sich zwecks Schadensregulierung melden zu wollen, was jedoch bisher nicht geschah. Die Hundehalterin soll aber nach Angaben der Geschädigten vermutlich ihre Personalien mit der Halterin des PKW, wogegen die Geschädigte gefallen war, ausgetauscht haben.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt sowohl nach der Hundehalterin des größeren braunen Hundes( Dobermann ) wie auch nach der Halterin des PKW, gegen den die Geschädigte gefallen war. Auch weitere Zeugen des Vorfalls werden noch gesucht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

