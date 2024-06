Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wieder an geplante Gemeinschaftsunterkunft geschmiert

Staatsschutz ermittelt + Fassade durch Feuer beschädigt + Reifen platt gestochen + Kennzeichen gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar-Niederweimar: Wieder an geplante Gemeinschaftsunterkunft geschmiert / Staatsschutz ermittelt

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche zu Schmierereien an der im Rohbau geplanten Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete kam (wir berichteten, der Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5794785 ), meldeten Zeugen am Samstagmorgen (08.06.2024) einen erneuten Fall. Unbekannte hatten mit Spraydosen mehrere Schriftzüge und Hakenkreuze auf die Außenfassade der Unterkunft in der Haddamshäuser Straße gesprüht. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nochmals um Hinweise: Wem sind zwischen dem 04.06.2024, 17:00 Uhr und dem 05.06.2024, 07:00 Uhr, sowie zwischen Freitagabend (07.06.2024), 18:00 Uhr und Samstagmorgen (08.06.2024), 06:45 Uhr verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Haddamshäuser Straße aufgefallen, die im Zusammenhang mit den Farbschmierereien stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Fassade durch Feuer beschädigt

Ein bislang Unbekannter hatte im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (06.06.2024), 23:30 Uhr und Freitag (07.06.2024), 11:00 Uhr ein kleines Lagerfeuer, vermutlich um sich etwas zum Essen zuzubereiten, unweit er Moschee in der Niederrheinischen Straße entzündet. Durch Rußanhaftungen wurde die Außenfassade der Moschee auf einer ca. 1,5 Quadratmeter großen Fläche beschädigt. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf- Reifen platt gestochen

Unbekannte haben am Wochenende alle vier Reifen eines Jaguars zerstochen. Dieser stand zwischen Samstagabend (08.04.2024), 20:00 Uhr und Sonntag (09.06.2024), 11:45 Uhr, am Fahrbahnrand in der Niederkleiner Straße. In diesem Zeitraum zerstachen die Vandalen offenbar mit einem Messer die Reifen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Fronhausen-Oberwalgern: Kennzeichen gestohlen

Freitagabend stellte eine 35-Jährige ihren schwarzen Mercedes in der Finkenstraße ab. Als sie am Samstagmorgen zu ihrem A 200 zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen der Kennzeichen. Zwischen 19:00 Uhr und 11:00 Uhr schraubten die Diebe die beiden Kennzeichen, MR-YI 115, vom Auto ab und flüchteten. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell