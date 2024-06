POL Schwaben Nord: Zwei Katalysatoren entwendet - Zeugenaufruf

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Mittwoch (05.06.2024) gegen 12:30 Uhr entwendete ein 20-jähriger Mann im Supermarkt in der Stadtberger Straße mehrere Waren im Wert von 20 Euro. Ein Zeuge beobachtete einen 20-Jährigen, wie dieser die Waren in seinen Rucksack steckte und im Begriff war den Supermarkt zu verlassen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Diese stellte die Personalien des Mannes fest und durchsuchte ihn. Die bei der Durchsuchung aufgefundene Ware übergab die Polizei ...

