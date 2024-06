POL Schwaben Nord: Mann durch Hundebiss verletzt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (05.06.2024), ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hanauer Straße. Der bislang unbekannte Tatverdächtige flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 11.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein unbekannter Täter mit einem blauen Lkw (7,5 Tonnen) in der Hanauer Straße rangierte und dabei gegen einen geparkten weißen Hyundai fuhr. Anschließend flüchtete der ...

