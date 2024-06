Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum, mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.06.2024 gegen 11:15 Uhr kam es in Beckum auf der Hammer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 38-jährige hatte aufgrund einer Panne ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als ein 62-jähriger aus Ahlen mit seinem Pkw an dem Hindernis vorbeifuhr, stieß er frontal mit dem Pkw einer 36-jährigen aus Beckum zusammen, die in Richtung Ahlen-Dolberg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer lebensgefährlich verletzt und durch Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Eine weitere Person im Pkw der Beckumerin wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Unfallfolgen wurden ein Verkehrsunfallteam aus Recklinghausen eingesetzt. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

