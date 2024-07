Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn: Polizeihauptkommissar Sebastian Hanke wird neuer Leiter des PK BAB Ahlhorn +++

Oldenburg/Ahlhorn (ots)

Im Rahmen einer Feierstunde in den Räumlichkeiten des Autobahnpolizeikommissariats Ahlhorn übertrug Polizeipräsident Andreas Sagehorn heute (16. Juli 2024) im Beisein von zahlreichen Gästen sowie leitenden Vertreterinnen und Vertretern der Autobahn GmbH Polizeihauptkommissar Sebastian Hanke sein neues Amt als Dienststellenleiter.

Polizeihauptkommissar Sebastian Hanke, der zuletzt den Einsatzbereich des Autobahnpolizeikommissariats Ahlhorn geleitet hat, tritt die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars Andreas Rehling an, der nach fast 45 Dienstjahren mit Ablauf Mai in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden war.

Der 47-jährige neue Kommissariatsleiter ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit seiner Familie in Wildeshausen. Sebastian Hanke begann seine Polizeikarriere bei der Landespolizei Bayern, studierte ab 1995 an der FH Sulzbach-Rosenberg und versah seinen Dienst unter anderem in München. Der Landeswechsel zur niedersächsischen Polizei erfolgte im Jahr 2004.

In der Polizeidirektion Oldenburg war Hanke im Polizeikommissariat Nordenham, in der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, im Polizeikommissariat Wildeshausen sowie in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch als Dienstschichtleiter eingesetzt. Im Polizeikommissariat Weyhe wurde ihm im Jahr 2019 erstmalig der Dienstposten als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes übertragen.

Seit 2021 versieht Sebastian Hanke seinen Dienst bei der Autobahnpolizei Ahlhorn.

"Sebastian Hanke ist als Teamplayer bekannt, der seine Arbeit liebt und bereits umfangreiche Erfahrungen als Dienstschichtleiter und als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes sammeln konnte. Seine Übernahme der Gesamtverantwortung für das Autobahnpolizeikommissariat in Ahlhorn ist daher der nächste logische Schritt, über den ich mich sehr freue!", so Polizeipräsident Andreas Sagehorn im Rahmen der Amtseinführung.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell