Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg überprüft Güterverkehr auf Autobahn 1 bei Wildeshausen +++

Oldenburg/Wildeshausen (ots)

Am Donnerstag, 23. Mai 2024, kontrollierte die Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg in der Zeit von 8:30 bis 15:30 Uhr auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen Nutzfahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs. Hierbei wurden die Fahrzeuge ganzheitlich überprüft. Unterstützt wurden die 24 Beamtinnen und Beamten von Sachverständigen des TÜV Nord.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 38 Fahrzeuge. Gegen die Berufskraftfahrerinnen und -fahrer wurden diverse Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Beamtinnen und Beamten stellten hierbei Verstöße im Bereich der Ladungssicherung, Verstöße gegen Sozialvorschriften sowie vor allem technische Mängel an den Nutzfahrzeugen fest. Die Beanstandungsquote lag am Ende des Kontrolltages bei 34 Prozent.

Nachfolgend ein Auszug der festgestellten Verstöße:

Um 10.10 Uhr wurde an der Rastanlage Wildeshausen-Süd ein Transport mit geladenen Fahrzeugteilen gestoppt. Die Fahrzeugteile sollten von der Türkei nach Bremen befördert werden. Die Beamten mussten allerdings feststellen, dass am Sattelauflieger eine Bremsscheibe gebrochen war. Bei der weiteren Überprüfung des gesamten Sattelzuges zusammen mit einem Mitarbeiter des TÜV Nord stellte sich zudem heraus, dass die Betriebsbremse des Sattelaufliegers ungleichmäßig bremste und zwei Reifen erheblich beschädigt waren. An der Sattelzugmaschine wurde an der Antriebsachse eine Ausfallgefahr der Bremssattel festgestellt. Weiter konnte die so genannte Mindestabbremsung nicht erreicht werden. Die Beamten untersagten in diesem Fall die Weiterfahrt. Gegen den 46-jährigen Fahrer des Sattelzuges als auch gegen den verantwortlichen Halter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Weiterfahrt kann hier erst gestattet werden, wenn alle festgestellten, verkehrsgefährdenden Mängel behoben sind.

Um 10.45 Uhr wurde ein weiterer Sattelzug mit geladenen PE-Rohren auf der Rastanlage gestoppt. Die PE-Rohre sollten von Greven (NRW) nach Norwegen befördert werden. Die Beamten stellten bei der Sattelzugmaschine jedoch fest, dass alle vier Reifen der Antriebachse deutlich unterhalb der Mindestprofiltiefe von 1,6 mm lagen. Bei der weiteren Kontrolle zusammen mit einem Mitarbeiter des TÜV Nord wurden am Sattelauflieger gefährliche Mängel an der Betriebs- als auch Feststellbremsanlage festgestellt. Somit musste auch hier die Weiterfahrt bis zur vollständigen Reparatur der aufgeführten, verkehrsunsicheren Mängel untersagt werden. Gegen den 38-jährigen Fahrer und den Halter des Sattelzuges wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Um 12.20 Uhr wurde unweit der Rastanlage Wildeshausen-Süd ein Autotransporter gestoppt, der auf dem Weg von Frankreich nach Bulgarien war. Bei der Kontrolle des Autotransporters stellten die Beamten zunächst Risse am Rahmen fest. Bei der weiteren Überprüfung durch den TÜV Nord wurde zudem festgestellt, dass die Bremswellen an zwei Achsen ausgeschlagen waren, die Betriebsbremse ungleichmäßig bremste sowie Reifen unzulässig nachgeschnitten waren. Diese technischen Wartungsmängel führten dazu, dass der Autotransporter als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Auch hier wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Reparatur untersagt.

Sowohl gegen den 28-jährigen Fahrer als auch gegen den Halter des Autotransporters leiteten die Kontrollkräfte Bußgeldverfahren ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell