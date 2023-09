POL-BI: Der rote Ritter ist in Bielefeld

Bielefeld (ots) - Am Samstagabend, 16.09.2023, kam es auf dem Sennestadtring in Höhe der gleichnamigen Haltestelle zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin. Gegen 19:47 Uhr lief die 18-Jährige Bielefelderin über die Straße in Richtung der Haltestelle und wurde dabei von einem weißen Kleinwagen erfasst. Es kam zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Im Anschluss ...

