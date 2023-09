Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall zwischen Kleinwagen und Fußgängerin in Sennestadt

Bielefeld (ots)

Am Samstagabend, 16.09.2023, kam es auf dem Sennestadtring in Höhe der gleichnamigen Haltestelle zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin. Gegen 19:47 Uhr lief die 18-Jährige Bielefelderin über die Straße in Richtung der Haltestelle und wurde dabei von einem weißen Kleinwagen erfasst. Es kam zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Im Anschluss entfernte sich sowohl die Fußgängerin, als auch der Fahrer des weißen Kleinwagens vom Unfallort. Zur weitern Klärung des Sachverhaltes werden der Fahrer des weißen Kleinwagens sowie mögliche Zeugen gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter der Tel. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

