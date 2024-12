Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht, Drogen & Alkohol im Straßenverkehr, Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Fensterscheibe der evangelischen Kirche eingeworfen

Im Zeitraum von letzten Freitag, 12 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, hat ein oder mehrere unbekannte Täter eine Fensterscheibe der evangelischen Kirche in Bretzfeld, vermutlich mit einem Stein, eingeworfen. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Fahrerflucht nach Unfall

Am Montag, im Zeitraum von 7.35 Uhr bis 16 Uhr, kam es auf Höhe des Verrenberger Wegs in Öhringen zu einer Unfallflucht. Demnach streifte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen dort geparkten VW Golf, sodass dessen Seitenspiegel vollständig zu Bruch ging.

Nun sucht das Polizeirevier Öhringen nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Handy und Drogen am Steuer

Am Montagvormittag, gegen 11.10 Uhr, wurde ein Opelfahrer auf der Westallee in Öhringen von der Polizei angehalten, weil er während der Fahrt auf seinem Handy tippte. Da der Opelfahrer während der Kontrolle am ganzen Körper zitterte und seine räumlich-zeitliche Orientierung auffällig schlecht war, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Der Drogentest fiel positiv auf Cannabis aus, weshalb der 23-Jährige eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben musste. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Niedernhall: Mit knapp einem Promille am Steuer

Am späten Montagabend wurde ein Mercedesfahrer in der Bachwiesenstraße in Niedernhall von einer Polizeistreife angehalten. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 23.50 Uhr stellten die Polizisten bei dem 52-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest auf dem Polizeirevier Künzelsau ergab einen Wert von etwa 0,94 Promille. Dem 52-Jährigen Mercedesfahrer droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

