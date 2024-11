Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Fahranfängerin verursacht hohen Sachschaden +++ Glatteis im Landkreis Rotenburg +++ Fahrradfahrerin hängt fest +++

Rotenburg (ots)

Fahranfängerin verliert Kontrolle

Bremervörde - Eine 18-Jährige Autofahrerin hat am Freitagmittag in der Buchenstraße in Bremervörde die Kontrolle über ihren 1er BMW verloren. Gegen 12 Uhr befuhr sie die Buchenstraße und musste wegen des starken Verkehrs warten. Der Verkehrsteilnehmer hinter ihr konnte den Grund des Haltens nicht erkennen und drückte auf die Hupe. Als die junge Frau daraufhin in eine Hofeinfahrt einfahren wollte, gab sie zu viel Gas und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Es erfolgte eine unkontrollierte Kollision mit einem Grundstückszaun, einem Carportpfosten und einem auf dem Grundstück parkenden PKW. Verletzte Personen gab es durch den Aufprall nicht, es entstand jedoch hoher Sachschaden.

Mehrere Unfälle durch Glätte

Bremervörde - Ein 30-Jähriger Bremervörder hat am Freitagabend durch die einsetzende Glätte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam von der Fahrbahn ab. Gegen 21:15 Uhr war er auf der Spreckensener Landstraße in Richtung Bremervörde unterwegs. Für die vorherrschende Glätte war er mit seinem Rover augenscheinlich zu schnell unterwegs und verlor den Halt auf der Fahrbahn. Er krachte an einen Baum neben der Fahrbahn und musste leicht verletzt in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Bremervörde - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein 24-Jähriger aus Bremervörde aufgrund von anhaltender Glätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Er befuhr gegen 02:12 Uhr mit seinem BMW die Bremervörder Straße in Richtung Bremervörde, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Schutzplanke krachte. Verletzt wurde der 24-Jährige nicht. Sein Auto wurde jedoch stark beschädigt.

Helvesiek - Ein 38-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag Glück im Unglück gehabt. Er befuhr gegen Mitternacht mit seinem Nissan die Kreisstraße 212 und verlor wegen der schlechten Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Auto, überschlug sich mehrfach damit und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Verletzt wurde der Unfallfahrer hierbei nicht, jedoch stellten die Rotenburger Beamten eine starke Alkoholfahne beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von über einem Promille. Der 38-Jährige musste auf der Dienststelle zunächst eine Blutprobe und dann noch seinen Führerschein abgeben.

Retter in der Not

Bremervörde - Über die Hilfe der Beamten aus Bremervörde konnte sich eine 18-Jährige Bremervörderin am Samstagmorgen freuen. Sie war in eine Notlage geraten, da sich ihr Hosenbein in der Kette ihres Fahrrades verfangen hatte und sie sich nicht alleine befreien konnte. Durch das beherzte Eingreifen der Beamten konnte die junge Dame aus der Notlage befreit werden und ihren Weg mit fast unbeschadeter Hose fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell