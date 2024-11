Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nasse Fahrbahn nach Schneefall - 28-Jähriger verunglückt auf der A1 ++ Vorfahrt missachtet - 35-jährige Frau bei Unfall verletzt ++ Wildunfall bei Eis und Schnee ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Nasse Fahrbahn nach Schneefall - 28-Jähriger verunglückt auf der A1

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Elsdorf/1. Aquaplaning hat am Dienstagmittag auf der Hansalinie A1 in Höhe Elsdorf zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ein 28-jähriger Autofahrer war gegen 12 Uhr mit seinem Citroen in Fahrtrichtung Bremen unterwegs, als er auf der, nach den Schneefällen noch nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Citroen kam von der Autobahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb in einem Straßengraben liegen. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zwei weitere, 31 und 32 Jahre alte Mitfahrer wurden leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Vorfahrt missachtet - 35-jährige Frau bei Unfall verletzt

Oerel. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B 71/Neulander Weg ist am Dienstagnachmittag eine 35-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte die Bundesstraße aus dem Neulander Weg kommend gegen 15 Uhr mit ihrem Toyota überqueren wollen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden VW eines 24-Jährigen. Bei der Kollision zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Sie wurde im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht. Den Sachschanden beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Unfall bei Schneeglätte

Kirchwalsede. Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist eine 58-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag auf der K 206 zwischen dem Bullensee und Kirchwalsede mit ihrem VW Transporter verunglückt. Bei Schneefall hatte die Frau gegen 12.30 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Transporter kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. Die 58-jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

Wildunfall bei Eis und Schnee

Sothel. Bei einem Wildunfall auf der K 225 zwischen Westeresch und Sothel ist am Dienstagvormittag ein 20-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 9 Uhr mit seinem VW ID in Richtung Sothel unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Kreisstraße gesprungen sei. Auf der schneebedeckten Fahrbahn habe der 20-Jährige ein Bremsmanöver eingeleitet. Der VW kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Mit leichten Verletzungen kam der junge Fahrer im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Von Einbrechern geweckt - Täter fliehen zu Fuß

Scheeßel. Einen gehörigen Schrecken hat ein 22-jähriger Scheeßeler bekommen, als er in der Nacht zum Mittwoch von Einbrechern geweckt wurde. Der Mann habe gegen 3 Uhr früh in dem Wohnhaus am Moorhofweg geschlafen. Durch den Schein einer Taschenlampe sei er aus dem Schlaf gerissen worden. Zunächst habe er vermutet, dass es sich um Familienangehörige gehandelt habe, dann jedoch zwei unbekannte Männer erkannt. Mit Geldbörsen, die sie in der Wohnung gefunden haben, seien sie aus dem Haus geflüchtet. Über Notruf alarmierten die Geschädigten sofort die Rotenburger Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern verlief jedoch ohne Erfolg.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Scheeßel. Am Dienstagvormittag ist eine 81-jährige Scheeßelerin in einem Discounter am Vahlder Weg bestohlen worden. Die Frau hatte während ihres Einkaufs ihre Handtasche kurz auf den Boden gestellt und aus den Augen gelassen. Das nutzten die Täter, um ihre braune Ledergeldbörse mit dem üblichen Inhalt herauszuholen. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst an der Kasse.

Betrügerische Spendensammler

Selsingen. Eine 58-jährige Bremervörderin ist am Dienstagnachmittag im Penny-Markt an der Hauptstraße Opfer eines betrügerischen Spendensammlers geworden. Der Mann hatte die Frau gegen 16 Uhr im Geschäft angesprochen und sie gestikulierend um eine Spende für behinderte und gehörlose Menschen gebeten. Zum Beweis hielt er der Bremervörderin ein Klemmbrett mit Informationen und einer angeblichen Spendenliste hin. Als die arglose Frau ihr Portemonnaie öffnete und einen 50-Euro-Schein herausholte, schnappte sich der Fremde das Geld und verließ das Geschäft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell