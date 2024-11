Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sachbeschädigungen beschäftigen die Scheeßeler Polizei - Hinweise erbeten ++ Bei Kontrolle des Sonn- und Feiertagsverbotes - Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer ++

Rotenburg (ots)

Sachbeschädigungen beschäftigen die Scheeßeler Polizei - Hinweise erbeten

Jeersdorf. Nach einer Häufung von Sachbeschädigungen bitten die Beamten der Polizeistation Scheeßel um Unterstützung aus der Bevölkerung. In den letzten Wochen wurde die Rutsche des Kinderspielplatzes im Rübenkamp so beschädigt, dass sie unbenutzbar ist. Weiterhin berichten Anwohner von zerstörten Blumentöpfen auf ihren Hofeinfahrten und von umgestellten Baustellenabsperrungen, deren Beleuchtungseinrichtungen dann im Ort wieder weggeworfen werden. Am Donnerstag, den 14.11.2024 kam es zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr zu einer weiteren Sachbeschädigung, als zwei unbekannte Jugendliche durch Tritte die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses im Krähenkamp beschädigt haben. Die beiden jungen Täter konnten unerkannt flüchten. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr die nächste ärgerliche Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Täter zogen das Straßennamensschild des Rübenkamps heraus und zerstörten damit einen Verkehrsspiegel in der Straße In'n Dörp. Anwohner berichten von grölenden Jugendlichen in dem Tatzeitraum. Hinweise bitte an die Polizeistation Scheeßel unter 04263/985160

Bei Kontrolle des Sonn- und Feiertagsverbotes - Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer

Sittensen/A1. Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei haben am Sonntag auf der Hansalinie A1 das Verbot, wonach Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 7,5 Tonnen im gewerblichen Güterverkehr an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0 bis 22 Uhr grundsätzlich nicht fahren dürfen, überwacht. Auf dem Autobahnparklatz Glindbusch zog ein Streifenteam einen 59-jährigen Kraftfahrer aus dem Verkehr. Obwohl er erlaubnispflichtige Ware transportierte, konnte der Mann keine Ausnahmegenehmigung für diese Fahrt vorlegen. Viel besorgniserregender war für die Beamten jedoch, dass der Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht: Mehr als 1,8 Promille. Der 59-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Kellereinbrüche in der Berliner Straße - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Unbekannte Täter sind im Verlauf des vergangenen Wochenendes in die Kellerräume mehrerer Mehrfamilienhäuser an der Berliner Straße eingebrochen. Dabei hatten sie es in erster Linie auf Nahrungsmittel abgesehen. Außerdem trennten sie mehrere Gefriertruhen vom Netz und richteten damit zusätzlichen, ärgerlichen Schaden an. Hinweise zur Aufklärung der Taten nimmt die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9592-0 entgegen.

Einbrüche aus Pkw - Wertgegenstände nicht im Fahrzeug lassen!

Fintel. Wie mehrfach berichtet, ist es in letzter Zeit im Finteler Ortskern zu Einbruchdiebstählen aus Pkw gekommen. Dabei gingen die Täter meist rustikal vor und schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein. Zuvor hatten sie jedoch einen Blick in die Innenräume geworfen und dabei Taschen und andere Wertgegenstände entdeckt. Um nicht Opfer einer solchen Tat zu werden, appelliert die Polizei an die Bevölkerung, nichts Wertvolles sichtbar im Auto zurückzulassen.

BMW auf dem Mitfahrerparkplatz aufgebrochen

Stuckenborstel. In der Nacht zum Sonntag ist es in der Stuckenborsteler Straße zu einem Pkw-Aufbruch gekommen. Auf dem Mitfahrerparkplatz in der Nähe der A1-Anschlussstelle Stuckenborstel schlugen sie eine Scheibe auf der Beifahrerseite eines 5er-BMW ein. Ziel der Täter waren Fahrzeugteile. Sie bauten den Bordcomputer und die vorderen Scheinwerfer des Fahrzeugs aus.

