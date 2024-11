POL-ROW: ++ Schwerer Unfall auf der B 71 - 25-jähriger Fahrer verstirbt im Krankenhaus ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++ Radlader von der Baustelle gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall auf der B 71 - 25-jähriger Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 71 etwa in Höhe der Siedlung Luhne ist am Donnerstagnachmittag ein 25-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann gegen 16 Uhr mit seinem Kia von der B 75 in Richtung B 71 (Zeven) abgefahren. Im oberen Kurvenbereich des Zubringers verlor er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Der Kia geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem, aus Richtung von-Dühring-Kaserne entgegenkommenden Lkw eines 45-Jährigen. Der Fahrer des Kia zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Zeven. Am Donnerstagnachmittag ist eine 72-jährige Zevenerin in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf der Worth bestohlen worden. Während die Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrem Einkauf beschäftigt war, hatte sie ihren Korb mit ihrer Geldbörse im Einkaufswagen zurückgelassen. Unbekannte nutzten die Gelegenheit und nahmen die schwarze Geldbörse an sich. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, waren die Täter schon weg.

Radlader von der Baustelle gestohlen

Hipstedt. Unbekannte haben am Mittwochabend einen Radlader von einer Baustelle an der Straße "Am Löh" gestohlen. Das Baufahrzeug stand nach Arbeitsende auf einem Grünstreifen neben der Baustelle. Laut Zeugenaussage dürften die Täter zwischen 21 und 22 Uhr mit dem Radlader von dort weggefahren sein. Weitere Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04761/947-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell