Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autofahrer legt gefälschte Dokumente vor ++ Dieseldiebstahl auf dem Grünabfallsammelplatz ++ Schwerlastrampen gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Autofahrer legt gefälschte Dokumente vor

Wehldorf. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 71 hat ein 28-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag gefälschte Dokumente vorgelegt. Beamte der Zevener Polizei stoppten den VW Crafter des Mannes gegen 16.30 Uhr im Wehldorfer Ortskern. Bei der Kontrolle legte er einen bulgarischen Führerschein und auch eine ID-Karte vor. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei beiden Dokumenten um Totalfälschungen handelte. Der 28-Jährige durfte seine Fahrt natürlich nicht fortsetzen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Dieseldiebstahl auf dem Grünabfallsammelplatz

Rotenburg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände der Grünabfallsammelstelle an der Harburger Straße mehrere hundert Liter Diesel gestohlen. Dazu brachen sie das Tankschloss eines dort geparkten Lkw auf und zapften den Kraftstoff ab. Anschließend drangen die Unbekannten gewaltsam in zwei Garagen ein. Ob sie daraus etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Beim Abtransport beschädigten die Täter auch noch einen Zaun. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

Schwerlastrampen gestohlen

Halvesbostel. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte auf dem Autobahnparkplatz Stellheide an der A1 Fahrzeugteile gestohlen. Unbemerkt montierten sie zunächst Sicherungsbolzen ab und hoben dann die Schwerlastrampen vom Lkw. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

