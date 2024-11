Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf: Jugendliche werfen an Halloween Böller in Kindergruppe ++

Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf: Jugendliche werfen an Halloween Böller in Kindergruppe

Rotenburg. Am Donnerstagabend (31.10.2024, 17:50 Uhr) waren drei Frauen gemeinsam mit acht Kleinkindern in der Zeppelinstraße unterwegs, um an Halloween Süßigkeiten zu sammeln. Dabei bemerkten die Erwachsenen drei männliche Jugendliche auf Fahrrädern, die mit Böllern herumwarfen. Kurze Zeit später warf einer der Jugendlichen gezielt einen Böller in die Gruppe der Frauen und Kinder, wobei eine 35-jährige Begleiterin am Bein getroffen wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Als die Polizei alarmiert wurde, flüchteten die Jugendlichen. Ein Täter stürzte dabei und setzte seine Flucht zu Fuß fort, wobei er sein Fahrrad zurückließ.

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

- Lockiges, nach vorne gekämmtes Haar - Alter zwischen 14 und 16 Jahren - Größe etwa 1,50 m bis 1,70 m - Ein Täter soll größer und kräftig gebaut gewesen sein - Die beiden anderen Jugendlichen sollen etwas kleiner und schmaler gewesen sein - Alle trugen helle und dunkle Hoodies

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kennt den Eigentümer des abgebildeten Fahrrads oder kann Angaben zu der Tat oder den beschriebenen Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 04261-9470 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell