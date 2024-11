Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ampel ausgeschaltet - Vier Männer bei Unfall verletzt ++ Auto aufgebrochen - Handtasche geklaut ++ Radlader von der Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Ampel ausgeschaltet - Vier Männer bei Unfall verletzt

Sottrum. Am Mittwochabend sind vier Männer bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B 75/Am Eichkamp/Lindenstraße verletzt worden. Ein 47-jähriger Autofahrer hatte die Kreuzung bei ausgeschalteter Ampel gegen 22 Uhr aus der Lindenstraße kommend mit seinem Renault überqueren wollen. Als Wartepflichtiger missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Toyota-Kleintransporters, der von einem 24-Jährigen gelenkt wurde. Bei der Kollision zogen sich die beiden Fahrer und zwei weitere, 20 und 23 Jahre alten Insassen im Kleintransporter leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Auto aufgebrochen - Handtasche geklaut

Fintel. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter im Draunweg ein Auto aufgebrochen. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür eines im Carport abgestellten, weißen VW Passat ein. Im Fußraum hatten die Täter zuvor vermutlich eine abgelegte, schwarze Handtasche der Marke Calvin Klein gesehen. Darin befand sich eine schwarze Geldbörse des Herstellers Michael Kors mit Dokumenten und Bargeld. Die Täter holten sie aus dem Fahrzeug und verschwanden damit.

Radlader von der Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Glinstedt. Große Beute haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch bei einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Huvenhoopstraße gemacht. Sie stahlen einen Radlader, eine Graben- und eine Siebschaufel und ein Stromaggregat. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von über hunderttausend Euro aus. Die Beamten vermuten, dass der Radlader abtransportiert worden sein dürfte. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeug gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04761/7489-0 bei der Bremervörder Polizei.

Einbrecher erbeuten Bargeld

Bremervörde. Am Mittwoch sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Neuen Straße eingedrungen. Zwischen 6 Uhr früh und 13.30 Uhr traten sie vermutlich die Wohnungstür ein. In der Wohnung fanden die Täter Bargeld. Damit machten sie sich aus dem Staub.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell