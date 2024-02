Polizei Braunschweig

POL-BS: Trunkenheit im Straßenverkehr

Braunschweig (ots)

Stadtgebiet Braunschweig

Polizei kontrolliert zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Am Mittwochabend kontrollierte die Polizei einen Radfahrer in der Weststadt, der den Beamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Zwecks Kontrolle wurde dieser aufgefordert, vom Fahrrad abzusteigen. Beim Absteigen stürzte der 62-jährige Radfahrer dann zu Boden, verletzte sich dabei aber glücklicherweise nicht. Da aufgrund der Gesamtumstände am Ort eine Alkoholisierung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,71 Promille.

Eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung kontrollierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 23-jährigen Autofahrer im Bültenweg. Im Rahmen der Polizeikontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer ebenfalls Alkohol konsumiert hat. Entsprechend wurde auch hier ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,11 Promille ergab.

Beiden Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei dem 23-jährigen Autofahrer wurden zusätzlich der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt. Darüber hinaus wurde in beiden Fällen ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell